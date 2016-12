Ponte nega propostas por Pottker e diz que conta com o atleta para 2017

Após o técnico do Corinthians, Fábio Carille, afirmar nesta terça-feira que o Corinthians tem “grandes chances” de contratar o atacante William Pottker, a Ponte Preta veio a público desmentir que estaria aberta a negociação pelo seu jogador, que terminou o Campeonato Brasileiro como um dos artilheiros, com 14 gols marcados, ao lado de Fred (Atlético-MG) e Diego Souza (Sport).

“Não recebemos propostas nem de Corinthians nem de Botafogo, como se fala por aí. A única proposta que veio foi da China e ela foi recusada. A Ponte conta com Pottker para 2017 e não está negociando o atleta nem tem interesse e uma saída dele”, disse o presidente pontepretano, Vanderlei Pereira.

Incomodada com o assédio ao jogador, a Macaca deve endurecer a negociação para liberá-lo, algo que não estava nos planos do Alvinegro. Dono de boa relação com os campineiros, para quem emprestou o volante Maycon, por exemplo, o Timão não tem dinheiro para fazer uma proposta que chegue aos valores pretendidos pela equipe do interior.

“A única possibilidade de saída é um rompimento de contrato, porém cabe lembrar que recentemente o empresário de Pottker deu entrevistas na qual reforçou que o jogador não tem nenhuma proposta de times do Brasil, informou que a única real era a da China – que não foi aceita – e que tanto ele quanto o atleta entendem que o jogador deve permanecer na Macaca, pois esta é a situação mais interessante para ele, no mínimo até o final do Paulista”, finalizou a nota.