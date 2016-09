Para aproveitar as chances, Antônio Carlos exalta clima na Ponte

Com a expulsão de Douglas Grolli na primeira partida contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil, Antônio Carlos deve ganhar uma chance no setor defensivo da Ponte Preta. Desejando aproveitar as chances que aparecem, o jogador exaltou o clima dentro do vestiário da equipe de Campinas.

“O grupo é fechado, é uma família, não tem vestiário melhor. Estou aprendendo bastante com meus companheiros aqui da Ponte e pode ser eu, o Fábio Ferreira, o Tiago Alves, o Grolli. O grupo está fechado para que quem esteja apto para jogar entre e faça o melhor”, afirmou.

Na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a Ponte empatou em 1 a 1 com o Galo em Minas Gerais. “Sabemos a força que tem o time do Atlético Mineiro. Estamos fazendo um ótimo campeonato. Podem ter certeza que eles foram surpreendidos lá em Minas e vão ser surpreendidos aqui também”, analisou o zagueiro, pregando que a equipe entrará focada para não errar e permitir que o adversário aproveite.

“É um sonho. A Copa do Brasil é o meio mais fácil de chegar à Libertadores. Mas sabemos também das dificuldades porque só ficam os melhores e trabalhamos para estar nessa situação”, acrescentou Antônio Carlos.

Aos 23 anos, o defensor revelou que aprende muito com os companheiros mais rodados. “O Fábio (Ferreira) fala bastante, até pela experiência que no futebol. Eu sou novo e tenho que pegar dicas de todos esses caras. É importante pegar essa experiência deles para saber o que fazer dentro de campo”, completou.

As equipes definem quem avança no confronto nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Moises Lucarelli, em Campinas. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso da Ponte é contra o Atlético-PR fora de casa, no domingo, às 11h.

Recomendado para você