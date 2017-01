Lucca é esperado em Campinas e deve acertar empréstimo para a Ponte Preta

O atacante Lucca está perto de acertar sua transferência para a Ponte Preta. O jogador corintiano é esperado no Moisés Lucarelli para a realização de exames médicos, e a expectativa é de que ele concretize sua saída do Timão e reforce a Macaca.

De acordo com o clube campineiro, o jogador, de 26 anos, será emprestado pelo time do Parque São Jorge até o fim da temporada, defendendo a Ponte no Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

A saída de Lucca já era esperada no Timão, tanto que o atacante nem viajou com o elenco para os Estados Unidos, onde a equipe comandada por Fábio Carille faz sua pré-temporada. Para o setor ofensivo, a equipe já contratou Luidy, Kazim e Jô.

Além do Corinthians, o atleta também atuou por Criciúma, Cruzeiro e Chapecoense. No Timão, porém, ganhou destaque, fazendo parte do elenco campeão brasileiro em 2015.

No último ano, Lucca iniciou como titular, e até começou bem o Campeonato Paulista. Aos poucos, porém, foi perdendo espaço. Durante o Nacional, ele participou de 21 partidas, marcando três gols.