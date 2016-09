Eduardo Baptista reclama de marcação da Ponte, mas comemora ponto

Após empatar com a Chapecoense por 2 a 2, na Arena Condá, em Chapecó, o técnico da Ponte Preta, Eduardo Baptista, enfatizou que, apesar de não ser hora para deixar de somar o máximo de pontos possíveis, está satisfeito com o resultado, comparado ao desempenho de seu elenco nesta última etapa do Campeonato Brasileiro.

“Nós tivemos um primeiro tempo muito ruim. Para se ter um sabor bom do resultado, você tem que entrar ligado os 90 minutos. Era um jogo extremamente difícil e fica um resultado justo. Fizemos um segundo tempo muito bom, para equilibrar com o primeiro que foi ruim. É ter atenção, porque todas as partidas são decisões e um outro início como esse faz com seja difícil de recuperar”, afirmou o treinador, que destacou erros e acertos.

Eduardo reclamou da marcação ponte-pretana e, com isso, achou o resultado justo. “Marcamos com o olho, não agredimos e isso não pode acontecer. Já no segundo tempo adiantamos a marcação, fizemos um jogo de mais pressão, criamos chances, empatamos o jogo e talvez, com um pouco mais de sorte, poderíamos ter saído com um resultado melhor. Mas pelo jogo todo foi justo”, reforçou.

Apesar de a avaliação não ter sido das melhores, o comandante considerou interessante somar um ponto na casa da Chape, que costuma ter resultados positivos ao mandar os jogos na Arena Condá. “Chapecoense e Ponte Preta possuem mandos muito fortes. Vir na casa deles e conquistar o empate é um resultado bom. O campeonato é longo e um ponto é importante, ainda mais aqui em Chapecó, que é sempre muito difícil”, ressaltou.

“Quando empatamos o jogo colocamos atletas que poderiam fazer mais essa chegada pelo fundo e realizar cruzamentos. O Wellington Paulista tem uma presença de área boa, assim como o Roger, e sabíamos que é muito difícil entrar na defesa da Chapecoense por dentro. Por isso (houve) a tentativa de criar mais jogadas laterais e próximas da área para tentar fazer o gol”, explicou.

A Ponte volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo. Novamente no Sul, o adversário desta vez é o Atlético-PR. A Macaca tem encontro marcado com o Furacão, às 11h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.

