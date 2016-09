Eduardo Baptista lamenta derrota da Ponte, mas já pensa no Grêmio

Next

Vídeos destaque Acompanhe as novidades dos clubes paulistas nesta segunda-feira

Os recentes resultados da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro não fazem jus ao futebol apresentado no início da competição. Depois de amargar o empate por 1 a 1 contra o lanterna América-MG, a Macaca agora precisa se recuperar se quiser voltar a sonhar com o G4.

“Não repetimos as atuações que vínhamos tendo, mas a Ponte não joga mal dois jogos seguidos:na quarta-feira vamos voltar a apresentar um bom futebol. Aqui tem muito pé no chão e seriedade, eu tento manter tudo no mesmo nível. O resultado de ontem não ocorreu por excesso de confiança e nem de negativismo. Agora é ter equilíbrio, corrigir o que foi feito, temos um adversário difícil na quarta e precisamos pontuar”, pontuou Eduardo Baptista.

Um dos problemas do comandante é a ausência de Thiago Galhardo, camisa 10 da Macaca. O meio-campista sofre com uma lesão no tornozelo e segue desfalcando o time.

“Tínhamos conseguindo o encaixe com o Galhardo e temos que achar soluções dentro da equipe. Contra o América não fomos bem, mas temos que corrigir para voltar a jogar como vínhamos jogando já contra o Grêmio”, acrescentou.

Com 35 pontos e na nona colocação, a Ponte Preta enfrenta o Grêmio em confronto direto na próxima rodada. O Tricolor gaúcho não vence a cinco jogos, somando três derrotas e dois empates. Para o técnico, a oscilação é consequência de um campeonato tão disputado, onde até o líder oscila.

“Temos um time em formação e perdemos um jogo importante, mas não somos os melhores quando nos elogiam e nem os piores quando jogamos mal. O Campeonato Brasileiro tem 19 confrontos diretos, então é tentar consertar e buscar três pontos na quarta”, finalizou.

