Brigatti confirma time contra o Corinthians; Pottker minimiza jejum

A Ponte Preta não fará mistério na escalação para o jogo contra o Corinthians, que acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O técnico interino da Macaca, João Brigatti, confirmou o time que pretende mandar a campo contra o Timão com duas novidades em relação à equipe que venceu o Ituano, no último final de semana.

Recuperado de um edema muscular, o volante Fernando Bob retornará ao meio de campo no lugar de Naldo. Além disso, Jeferson será improvisado na lateral esquerda para substituir Artur, que está lesionado e não tem condições de jogo. A Ponte Preta deve ir a campo com Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Yago e Jeferson; Fernando Bob, Matheus Jesus e Ravanelli; Clayson, Lucca e Pottker.

“Não tem mistério. A equipe vai se fortalecendo, principalmente com a volta desses jogadores, e só tem a melhorar, pois criamos opções para enfrentar uma equipe forte como o Corinthians”, explicou o treinador após o treino coletivo em que definiu a formação titular, no CT do Jardim Eulina, em Campinas.

Com a eliminação na Copa do Brasil, que custou o cargo do antigo técnico Felipe Moreira, o comandante interino da Macaca teve a semana cheia para preparar a equipe para o duelo contra o Corinthians e garante que os jogadores estarão prontos para a partida.

“Assisti a cinco jogos, além de acompanhar a partida da Copa do Brasil. Então são seis jogos ao todo. Já tenho o Corinthians na cabeça. Ainda vamos passar os vídeos, então tenho certeza de que a Ponte vai entrar preparada para o jogo”, declarou.

Artilheiro da Macaca, Pottker minimiza jejum de três rodadas no Paulista

Peça importante da Ponte Preta e goleador do time, William Pottker é uma das esperanças da Macaca para vencer o Corinthians. Apesar de estar entre os artilheiros do Campeonato Paulista, o atacante não marca há três rodadas. O jogador, entretanto, não se deixa abalar pelo jejum de gols.

“Foram três jogos sem fazer gols e sinceramente, por estar sempre marcando, isso é normal me incomodar. Mas a média ainda é muito boa. Foram nove jogos e cinco gols. Ano passado eu tive uma média de a cada três jogos, um gol. Claro que temos que trabalhar sempre para buscarmos os gols, porque não tem coisa mais prazerosa que marcar e comemorar com a torcida. Estou sempre trabalhando no dia a dia para ajudar a Ponte Preta”, avaliou.

Pottker aparece na vice-artilharia do Estadual, com quatro gols anotados, ao lado do companheiro de equipe Lucca. Xuxa, do Mirassol e Gilberto, do São Paulo, lideram o quesito, com uma bola na rede a mais do que os ponte-pretanos.