Apesar de derrota, Eduardo Baptista elogia atuação da Ponte

A Ponte Preta teve um jogo daqueles em que apresentou um bom futebol, mas acabou saindo derrotada nos minutos finais, diante do Flamengo. Sobre a partida desta quarta, o técnico Eduardo Baptista se mostrou feliz com a atuação do time e ainda indicou que o resultado negativo acabou sendo injusto pelo que foi mostrado em campo.

“Foi um bom jogo, onde a Ponte Preta, nos primeiros 15 minutos, entrou desatenta e chegou a tomar gol. Mas a partir daí, foi a dona do jogo. Teve imposição, fico satisfeito pela performance”, avaliou o treinador.

Tendo enfrentado o vice-líder do Campeonato Brasileiro, na condição de visitante, a Macaca não vê a derrota como algo tão catastrófico e segue firme para o restante do segundo turno da competição.

“Jogar contra o Flamengo, com o nível de atuação que tem, com o estádio cheio, e mesmo assim a Ponte criou as melhores chances, conseguiu o empate e ficou melhor na partida. Jogamos com um menos nos últimos dez minutos, com a perda do Galhardo, e era um momento em que começávamos a criar situações para virar. Mas com a lesão do Galhardo ficou difícil e fomos castigados com um gol”, completou o comandante alvinegro.

Com 34 pontos, o time de Campinas viu a campanha de três jogos sem perder chegar ao fim, mas não sofreu alteração na tabela; contando com os tropeços de Atlético-PR e Fluminense, continuou na sétima posição, ainda vivo na briga pelo G4.

Apesar da boa série ter sido interrompida, Baptista ressaltou a confiança para os próximos compromissos e ainda comentou a recuperação da equipe, após campanha irregular no Paulistão.

“Viemos de quatro jogos em que enfrentamos os três primeiros colocados. Tivemos performances boas. É um time jovem, em formação, que se reestruturou depois do Campeonato Paulista e mostra muita coisa boa”, afirmou, relembrando a vitória diante do quarto colocado Corinthians e o empate contra o líder Palmeiras, no Palestra Itália.

Vindo do Espírito Santo, palco do confronto contra o Rubro-negro, o elenco da Ponte desembarcou na tarde desta quinta-feira no interior paulista e tirou o restante do dia de folga. Visando a partida contra o lanterna América-MG, às 18h30 do domingo, jogadores se reapresentam nesta sexta, iniciando os preparativos para o duelo.

