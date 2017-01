Yane Marques assume cargo em Secretaria da Prefeitura de Recife

Bronze nas Olimpíadas de Londres 2012 e única atleta da América Latina a conquistar uma medalha olímpica no pentatlo moderno, Yane Marques terá uma nova função a partir de 2017. A pentatleta pernambucana irá assumir o cargo de secretária executiva de esportes na Prefeitura da cidade de Recife.

O novo cargo foi oferecido à atleta para o início da gestão do prefeito Geraldo Julio (PSB) em Recife e após a junção da Secretaria de Esportes com a Secretaria de Turismo. Yane Marques será subordinada de Ana Paula Vilaça, secretária de Esportes e Turismo da Prefeitura da cidade.

Apesar da nova função, Yane Marques publicou em sua conta de Facebook que não pretende se aposentar de sua carreira como pentatleta.

“Não, não estou definitivamente me aposentando. Já estava nos meus planos diminuir o ritmo dos treinos, mas vou realizar minhas seções de treinos bem cedo, antes do expediente na prefeitura. Vai ser um grande desafio”, escreveu Yane Marques.

“Posso garantir que vou me dedicar muito para continuar me capacitando e prestar um bom serviço na área esportiva. Continuarei multiplicando minha história através de palestras em empresas, colégios e universidades, novidade que começou a fazer parte do meu calendário desde novembro de 2016. Em resumo, tenho um grande ano de trabalho pela frente”, completou.

Yane Marques é também bicampeã dos Jogos Pan-Americanos no pentatlo moderno. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, no entanto, a atleta não teve um bom desempenho, encerrando a competição apenas com o 23º lugar.