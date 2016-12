Thiago Silva e Paris Saint-Germain acertam renovação até 2020

Zagueiro e capitão do Paris Saint-Germain, Thiago Silva renovou o contrato com o clube francês por mais dois anos. O jogador, que chegou à equipe em 2012, estendeu sua permanência até 30 de junho de 2020.

“É um imenso prazer estender meu contrato com o Paris Saint-Germain”, disse o brasileiro. “Aqui, encontrei um clube maravilhoso onde posso crescer. Tenho muito orgulho de ser o capitão deste time, que venceu tudo na França nas últimas duas temporadas e que também ganhou respeito em toda a Europa graças ao seu desempenho na Liga dos Campeões. Ainda temos grandes sonhos para realizar. Estou convencido de que conseguiremos fazer isso e continuaremos a dar alegrias aos nossos torcedores”, completou.

De acordo com a publicação no site oficial do PSG, o carioca é um dos maiores atletas da história do clube. Peça chave no projeto da equipe parisiense, Thiago Silva vestiu a braçadeira 165 vezes em 182 partidas disputadas, tornando-se o segundo maior líder do elenco. Aos 32 anos, foi eleito quatro vezes como melhor zagueiro do Campeonato Francês (em 2013, 2014, 2015 e 2016) e já conquistou 11 troféus com a camisa do clube: quatro títulos do Francês, duas Copas da França, três Copas da Liga e dois Troféus dos Campeões.

Satisfeito com a renovação do brasileiro, o presidente do PSG exaltou o jogador. “Thiago Silva é um capitão extraordinário por causa de sua leitura do jogo e sua autoridade em campo. Nossos fãs sempre apreciaram sua competitividade exemplar. Muitas páginas maravilhosas ainda serão escritas entre o clube e seu capitão”, disse Nasser Al-Khelaifi.