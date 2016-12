PSG chega a acordo com o Wolfsburg e deve fechar com o meia Draxler

O meia Julian Draxler deve ser o novo reforço do Paris Saint-Germain nesta janela de transferências. Segundo o jornal francês L’Equipe, o PSG já entrou em acordo com o Wolfsburg, atual equipe do alemão, e deve fechar um acordo para contar com o jogador já a partir de janeiro, quando abre a janela de transferências do mercado europeu.

O valor da transação é estimado em 36 milhões de euros (R$ 125 milhões na cotação atual), além de um bônus de mais seis milhões de euros. O meia chegaria para brigar por posição com Lucas, Dí Maria, Ben Arfa, Jesé e Pastore.

Draxler interessava também à Juventus e ao Arsenal, mas não conseguiu chegar a um acordo porque o Wolfsburg bloqueou a venda do atleta na última janela de transferências europeia, no meio do ano.

Dado como uma das principais promessas do futebol alemão, Julian Draxler, que possui 23 anos, foi revelado pelo Schalke 04, equipe pela qual atuou no elenco profissional entre 2011 e 2015. No ano passado, o meia se transferiu para o também alemão Wolfsburg. Na atual temporada ele ainda não marcou gols, mas possui duas assistências.

Draxler também acumula diversas convocações para a seleção da Alemanha, tendo inclusive feito parte do elenco que conquistou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.