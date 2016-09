Lucas marca e Paris Saint-Germain passa fácil pelo Dijon

O Paris Saint-Germain recebeu o Dijon em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Francês e não teve dificuldades para confirmar o favoritismo e vencer por 3 a 0.

Mesmo com alguns jogadores considerados reservas em campo, o PSG não encontrou nada que o parasse e conseguiu aplicar 3 a 0. O primeiro gol saiu após cruzamento do brasileiro Maxwell, que o zagueiro Lang desviou e fez contra. O segundo saiu de pênalti, com Cavani chutando firme. O último tento foi marcado no segundo tempo, com o atacante Lucas aproveitando cruzamento do compatriota Maxwell.

Com a vitória, o PSG chegou a 13 pontos e assumiu a vice-colocação do Francês, atrás do Monaco, que possui a mesma pontuação mas um jogo a menos. Na próxima rodada, os comandados do técnico Unai Emery enfrenta o Toulouse, atual terceiro colocado.

O jogo – O PSG começou bem na partida, com maior volume no meio-campo e tocando a bola com facilidade. Aos 11 minutos, Di Maria recebeu na linha de fundo e cruzou para Lucas, que, cara a cara com o goleiro, acabou chutando para fora e desperdiçando grande chance.

O lance do primeiro gol da partida saiu em um lance de infelicidade do zagueiro Lang. Maxwell foi à linha de fundo e cruzou para a área, mas a bola desviou no zagueiro e acabou morrendo no fundo das redes: 1 a 0. Com o gol anotado, o clube parisiense voltou a tocar bola no ataque e quase ampliou novamente com o brasileiro Lucas, que chutou prensado e mandou para fora.

Aos 25 minutos, o lateral direito Rabiot entrou na área e foi derrubado por Lotiès: pênalti. Na cobrança, o uruguaio Cavani chutou firme, no canto direito do goleiro, e ampliou a vantagem. O único bom lance do Dijon no primeiro tempo aconteceu aos 35 minutos, quando Abeid carregou a bola com tranquilidade e arriscou uma pancada de perna direita, que explodiu no travessão.

No segundo tempo o Paris Saint-Germain voltou a ser superior, sem dar espaços para o Dijon armar nenhuma jogada de perigo. O único lance que fez os poucos torcedores do visitante se levantar foi aos seis minutos, quando os jogadores do Dijon pediram pênalti após a bola bater no braço de Kimpembe.

O último gol do duelo saiu em jogada com tempero brasileiro. Maxwell, com espaço, avançou à linha de fundo e cruzou na cabeça de Lucas Moura, que só teve o trabalho de testar firme e sair para o abraço: 3 a 0. Com a ótima vantagem, o PSG passou a controlar a partida e tocar bola no seu campo defensivo, esperando o apito final do juiz para comemorar a vitória.

