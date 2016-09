Lucas lamenta saídas de David Luiz e Ibra, mas diz que PSG segue forte

Next

Lucas Moura sentirá a falta de Zlatan Ibrahimovic e David Luiz no Paris Saint-Germain, mas insiste que a equipe da capital francesa continuará forte sem ambos. A dupla teve bastante sucesso no PSG, vencendo o Campeonato Francês antes de se transferir para Manchester United e Chelsea, respectivamente.

“Claro que sentiremos falta, Ibra deixará uma lacuna por sua qualidade e status. Ele trazia respeito ao nosso time, é um jogador que sentiremos falta, mas o PSG é um grande clube, não podemos depender de apenas um jogador. Temos muitos atletas que podem fazer a diferença, seguimos forte”, disse o ex-são paulino ao Omnisport.

David Luiz, por sua vez, foi bem recebido em sua volta ao Stamford Bridge e o técnico italiano Antonio Conte reconheceu a influência positiva do zagueiro brasileiro, uma qualidade que Lucas já conhece bem.

“Com certeza a ausência do David será sentida. Ele muda a atmosfera do vestiário e do time quando está por perto. Está sempre sorrindo e brinca o tempo todo. Uma pessoa como ele obviamente fará falta”, finalizou.

