Irreverente, Ibra elege salário como maior saudade da época de PSG

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic é conhecido por suas frases marcantes e irreverentes. O jogador do Manchester United, desta vez, comentou sobre sua saída do Paris Saint-Germain, ao fim da última temporada.

Em entrevista à SFR Sport, o camisa 9 do clube inglês foi perguntado sobre o que mais sentia falta no time francês, pelo qual atuou por quatro temporadas, entre 2012 e 2016.

“O que mais sinto falta é do meu sálario”, brincou o sueco, deixando de lado a saudade do clube ou de seus companheiros de equipe. Pelo PSG, o atacante levou diversos títulos, incluindo quatro títulos do Francês.

O sueco também foi questionado sobre o que pensa do atual elenco dos parisienses, que estão sob novo comando, com Unai Emery, ex-Sevilla. Mais uma vez, Ibra foi direto na resposta: “Creio que estão fortes, mas isso não é mais problema meu”.

Pelo United, o atacante começou bem, já tendo balançado as redes cinco vezes, em seis jogos. Neste sábado, Zlatan terá seu primeiro clássico pelo Manchester, diante do City, às 8h30 (de Brasília), no Old Trafford.

