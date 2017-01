Emery sugere que Jesé Rodríguez pode sair do PSG

O treinador Unai Emery sugeriu que o Paris Saint-Germain poderá deixar o atacante Jesé Rodríguez sair do clube.

O jogador formado no Real Madrid foi contratado por €25 milhões (aproximadamente R$ 85 milhões) na última janela de transferências e assinou contrato de cinco anos, mas disputou apenas uma partida como titular na Ligue 1 e entrou em campo oito vezes no decorrer do jogo. O atleta de 23 anos só anotou dois gols em 14 partidas disputadas na temporada, sendo um no torneio nacional e outro na Copa da França.

A situação do atacante espanhol deverá piorar, já que Julian Draxler foi contratado recentemente junto ao Wolfsburg.

Jesé é especulado no Las Palmas, time de sua cidade natal, no Liverpool e no Tottenham, contudo o jornal The Sun noticiou que o caminho do jogador deverá ser a Roma.

“Jesé precisa jogar. Quando ele jogou, eu fiquei satisfeito porque ele trabalhou bem e está envolvido com a equipe”, disse Emery ao Marca. “No entanto, é difícil para ele conseguir tempo de jogo contínuo, o que lhe dá confiança”.

“Então, nós falamos sobre isso e vamos analisar após a pausa (do Campeonato Francês) as possibilidades que são melhores para a equipe e para ele, tendo em mente o que vai ajudá-lo a satisfazer suas expectativas como um jogador de futebol”.

Formado no Real Madrid, o ponta-esquerda tem 147 partidas, 42 gols e 28 assistências em oito anos de carreira.

Nasser Al-Khelaifi, presidente-executivo do time francês, também comentou a situação de Jesé Rodrdríguez. “Emery me disse algo muito verdadeiro que também sempre foi parte do meu pensamento. Ele disse: ‘Quando um erro é cometido, é melhor tentar corrigi-lo do que tentar viver com ele’. Então, se cometemos erros, tentaremos corrigi-los. A porta não está fechada”, disse Al-Khelaifi.