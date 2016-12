Wagner Lopes aprofunda planejamento no Paraná Clube

Enquanto o elenco do Paraná Clube não se reapresenta no próximo dia 2 de janeiro para a pré-temporada, o técnico Wagner Lopes aproveitar o tempo para se aperfeiçoar e aprofundar o planejamento ao lado da diretoria e da comissão técnica. Mesmo quando não está na capital paranaense, o contato com dirigentes e auxiliares é constante.

“Acho fundamental o treinador participar da montagem do elenco. Por isso, mesmo enquanto estive fora os contatos com o Rodrigo Pastana eram diários”, contou o treinador que ainda aproveita para dar uma olhada na preparação das categorias de base do clube. “O clube deve ter uma filosofia de trabalho. Por isso, essa troca de informações é sempre importante. Facilita no momento da transição dos garotos para o grupo principal”, disse.

O comandante paranista explicou que espera utilizar algumas das jovens revelações no time profissional, mas sem queimar etapas e buscando uma mescla com jogadores mais experientes. “Um grupo precisa ser equilibrado e a utilização dos meninos da casa faz parte do processo. Sempre com muito critério, é claro. Temos que respeitar o momento de amadurecimento de cada um”, avaliou.

Lopes acredita que com o tempo que terá para comandar a pré-temporada poderá colocar em prática suas ideias, além do planejamento em relação às contratações. “Estamos trabalhando com muito critério, dentro das possibilidades do clube. A ideia inicial é a busca por jogadores comprometidos com o projeto, em busca de espaço no cenário nacional”, avisou. Neste perfil, o Paraná já trouxe o goleiro Léo e os laterais Júnior e Igor Cariús”, concluiu.