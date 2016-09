Vila Nova vence e interrompe sequência do Paraná

Next

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

O Paraná Clube tentou, pressionou, mas foi derrotado pelo Vila Nova por 2 a 1, em plena Vila Capanema, interrompendo sua sequência de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor segue com 33 pontos, na 12ª colocação, enquanto os visitantes, com 36 pontos, sobem na classificação e se aproximam no G4.

Quem saiu na frente no placar foi o time goiano, logo aos dois minutos, com Moisés, que aproveitou contra-ataque para finalizar para as redes. Alisson, de cabeça, aos 26 minutos, deixou tudo igual. Mas, aos 37 minutos, Fabinho fechou a contagem.

Na próxima rodada, o Paraná Clube enfrenta o Atlético Goianiense, sábado, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Já o Vila Nova encara o Luverdense, sexta-feira, também no Serra Dourada.

O jogo – O time visitante surpreendeu e, logo aos dois minutos em contra-ataque bem costurado, a bola sobrou para Moisés arrematar e balançar as redes para abrir o placar na Vila. O Tricolor, no entanto, mostrou que reagiria bem ao golpe e começou a pressionar. Aos nove minutos, Fernando Karanga partiu para a jogada individual, caiu na área, mas a arbitragem mandou o jogo seguir em lance polêmico.

Mais Tricolor no ataque, aos 11 minutos, com Nadson levantando na medida para Karanga testar para boa defesa de Saulo. A equipe paranista pecava demais nas finalizações. Aos 17 minutos, lançamento para Diego Tavares na área, mas o toque saiu com o joelho, por cima da meta.

O gol de empate finalmente aconteceu aos 26 minutos, com Alisson, que aproveitou cobrança de escanteio e testou firme para o fundo das redes e deixar tudo igual. O Vila tentou reequilibrar as ações e, aos 34 minutos, Marcelo Cordeiro chegou pelo lado esquerdo e cruzou para Fabinho desviar pela linha de fundo. O troco veio com Nadson, aos 41 minutos, soltando o pé para carimbar a trave.

Para a etapa final, a equipe goiana voltou com Roger no lugar de Caique. Mas quem foi para o ataque foi o Paraná. Aos seis minutos, Lucas Taylor partiu em velocidade e chutou em cima da defesa adversária. A resposta veio apenas aos 12 minutos, com Marcelo Cordeiro, que cobrou falta direto pela linha de fundo, sem grande perigo.

O Paraná tentava chegar pelas pontas, como aos 16 minutos, em investida de Diego Tavares, que levantou para Guilherme Queiróz, que só não contava com a saída de Saulo para interceptar. Mais um bom ataque paranista, aos 21 minutos, mas Fernando Karanga demorou para finalizar e, quando optou pelo passe, não achou ninguém. O Tricolor chegou a balançar as redes, com Diego Tavares, mas a arbitragem anotou impedimento.

O gol dos donos da casa amadurecia, mas não saia. Aos 30 minutos, Nadson chegou pelo meio da defesa, soltou o pé e Saulo salvou a primeira. Na segunda, Diego Tavares arrematou e o goleiro fez mais uma grande defesa para salvar. Porém, em um banho de agua fria, aos 37 minutos Fabinho cobrou falta no cantinho e garantiu a vitória goiana.

PARANÁ 1 X 2 VILA NOVA

Local: Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba (PR)

Data: 13 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (Fifa-SP) e Vitor Carmona Metestaine (SP)

Cartões amarelos : Caíque, Reginaldo (Vila Nova)

Gols

VILA NOVA: Moisés, aos 02 minutos do primeiro tempo e Fabinho, aos 37 minutos do segundo tempo

PARANÁ: Alisson, aos 26 minutos do primeiro tempo

PARANÁ: Marcos; Lucas Taylor, Alisson, João Paulo e Henrique Gelain; Anderson Uchôa, Lucas Otávio, Nadson e Diego Tavares; Fernando Karanga (Lúcio Flávio), Guilherme Queiroz (Ian Phillipe).

Técnico: Marcelo Martelotte

VILA NOVA: Saulo; Maguinho, Guilherme Teixeira, Reginaldo e Marcelo Cordeiro; Fagner (Jefferson Feijão), Geovane e Caique (Roger); Fabinho, Moisés e Patrick (Joãozinho)

Técnico: Guilherme Alves

Recomendado para você