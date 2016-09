Paraná tentar reagir na Série B diante do Londrina

Martelotte lamenta empate em jogo de tempos distintos para o Paraná

O Paraná Clube voltou a passar sufoco na Série B do Campeonato Brasileiro, saindo na frente no placar, abrindo vantagem e sofrendo a virada. Desta vez, diante do Oeste, pelo menos deu tempo para empatar nos acréscimos. O técnico Marcelo ...

Leia mais