Paraná acaba com jejum e bate o Sampaio Corrêa

O Paraná Clube acabou com o jejum de sete jogos seguidos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro e bateu o lanterna Sampaio Corrêa por 1 a 0, na Vila Capanema, com um gol nos acréscimos. Com o resultado, o Tricolor fica na 12ª colocação, com 29 pontos. Já o time visitante, com 14 pontos, segue na última posição.

Com chuva o gramado da Vila era pesado e deixou o inicio de partida truncado, com os dois times com dificuldade para jogar. A primeira tentava de chute para valer aconteceu apenas aos 10 minutos, com Fernando Karanga arrematando em cima da defesa maranhense. O Sampaio apostava nos cruzamentos, mas sem sucesso, como aos 13 minutos, com Enercino.

Boa jogada de Robson, aos 20 minutos, mas a finalização saiu por cima da meta. O Paraná tentava se soltar, mas seguia mostrando muito nervosismo, sem conseguir concluir as jogadas, Aos 24 minutos, Diego Tavares fez o cruzamento e Fernando Karanga furou. Na resposta, Diego Orlando bateu de longe, direto pela linha de fundo.

Mesmo com dificuldade, o tricolor da Vila chegou cm perigo aos 29 minutos, com Fernando Karanga finalizando na área para grande defesa de Rodrigo Ramos. Aos 32 minutos, Elias tentou dar o troco, com um chute forte, à direita da meta paranista. Mais Bolivia no ataque, aos 44 minutos, com Pimentinha chutando por cima do gol.

Para a etapa final, o Paraná voltou com Lucas Otávio no lugar de Claudevan. Porém, as dificuldades continuavam. Aos oito minutos, Diego Tavares avançou pelo lado direito e bateu forte para defesa do goleiro. O Sampaio chegou a balançar as redes, com Pimentinha, mas o árbitro anotou o impedimento.

O jogo era tecnicamente muito ruim, mostrando o momento das equipes. Aos 25 minutos, Heverton pegou sobra de bola, mas o chute subiu demais. Aos 32 minutos, Jean Carlos partiu para a jogada individual, mas o cruzamento rasteiro ao encontrou ninguém. Aos 38 minutos, Lúcio Flávio teve a grande chance da partida, após contra-ataque, mas de frente pr o gol conseguiu mandar para fora. Mas, aos 46 minutos, Lúcios Flávio tirou a defesa da jogada e bateu no cantinho para garantir a vitória.

Na próxima rodada, o Paraná Clube encara o Oeste, sábado, no Estádio José Liberatti, em Osasco. Já o Sampaio Corrêa recebe no mesmo dia, no Estádio Castelão, em São Luís, o Náutico.

PARANÁ 1 X 0 SAMPAIO CORREA

Local: Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba (PR)

Data: 30 de agosto de 2016, terça-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Cleisson Veloso Pereira – MG (CBF-1)

Assistentes: Breno Rodrigues (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Cartões amarelos : Alisson (Paraná); Luiz Otávio, Tassio, Heverton e Rayllan (Sampaio)

Cartão vermelho : Luiz Otávio (Sampaio)

Gol

PARANÁ: Lucio Flavio, aos 46 minutos do segundo tempo

PARANÁ: Marcos; Diego Tavares, João Paulo, Alisson e Henrique Gelain; Leandro SIlva, Claudevan (Lucas Otávio), Cristian (Nadson) e Guilherme Queiroz (Lucio Flavio); Robson e Fernando Karanga

Técnico: Marcelo Martelotte

SAMPAIO CORREA: Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Luíz Otávio, Wagner Fogolari e Heverton; Diogo Orlando, Tássio (Diego Lorenzi), Enercino e Rayllan; Pimentinha e Elias.

Técnico: Flávio Araújo

Recomendado para você