Paraná busca a reabilitação diante do lanterna Sampaio Corrêa

Sem vencer há sete partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná Clube precisa fazer a lição de casa para deixar a crise de lado e, nesta terça-feira encara o lanterna Sampaio Corrêa, as 19h15 (de Brasília), na Vila Capanema. A proximidade da zona de rebaixamento já assunta a torcida paranista, que viu o time despencar na classificação.

O técnico Marcelo Martelotte, que teve ter a última chance de acertar a equipe diante do torcedor, já que a pressão só aumenta, não contará com o zagueiro Leonardo, com uma fratura na mão esquerda. Além dele, também estão fora da partida o lateral-esquerdo Rafael Carioca, que recebeu o terceiro amarelo, e o volante Anderson Uchôa, expulso na derrota para o Bahia. Com isso, Henrique Gelain e Lucas Otávio devem ganhar uma chance na equipe.

O treinador tricolor admite que o momento é ruim e que os objetivos mudaram, mas iniciar a reabilitação passa por vencer e abrir uma sequência de bons resultados. “Nesse momento, pela posição que ocupa e pela pontuação que tem, o Paraná não briga pelo acesso. A gente entende, por conhecer bem a Série B, que uma sequência de jogos muda essa situação. Nesse momento, a condição e a pontuação do Paraná não colocam o time na briga pelo G4”, disse.

Pelo Sampaio Corrêa, último colocado na classificação, cada partida é decisão. Para encarar os paranistas, o técnico Flávio Araújo deve promover a volta dos zagueiros Wagner Fogolari e Luíz Otávio, que cumpriram suspensão, com Héverton e Rodrigo Arroz voltando a ficar como opções no banco. Já o atacante Edgar, o lateral-esquerdo Rafael Estevam, o meia Lucas Sotero e o atacante Thiago Santos seguem vetados.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ X SAMPAIO CORREA

Local: Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba (PR)

Data: 30 de agosto de 2016, terça-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Cleisson Veloso Pereira – MG (CBF-1)

Assistentes: Breno Rodrigues (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

PARANÁ: Marcos; Leandro Silva, Pitty, Alisson e Henrique Gelain; Lucas Otávio, Claudevan, Cristian e Murilo Rangel (Válber); Robson e Fernando Karanga

Técnico: Marcelo Martelotte

SAMPAIO CORREA: Rodrigo ramos; Éder Sciola, Luíz Otávio, Wagner Fogolari e Renan Luís; Diogo Orlando, Tássio, Enercino e Rayllan; Pimentinha e Elias.

Técnico: Flávio Araújo

