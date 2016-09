Paraná apresenta Núbio Flavio como seu último reforço

Next

O Paraná Clube apresentou seu último reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Núbio Flávio, de 24 anos, que estava no Fortaleza e tem passagens por América-MG, Itaúna, Tupi, Icasa, Atlético-PR, chegou para ajudar o Tricolor a reagir na metade final da competição.

“Sei como é equilibrada e difícil esta competição. Tive uma passagem muito boa pelo Icasa e pretendo repetir aqui o mesmo desempenho”, afirmou o jogador, que gostou da estrutura que conheceu em sua chegada. “O clube está muito bem estruturado. Tem um grupo competitivo e ótimas instalações. Vamos trabalhar forte para fechar bem esse ano. Estamos na briga”, completou.

Com contrato até o final da temporada, mas com a opção de prorrogação do vínculo, Núbio garante que estava acompanhado os jogos da equipe e tem boas perspectivas sobre o que vem pela frente. “Vi os últimos jogos da equipe e o Paraná atuou muito bem. Precisamos buscar uma sequência de vitórias, pois a competição está muito embolada”, finalizou.

Recomendado para você