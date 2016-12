Paraná anuncia trio de reforços para 2017

O Paraná Clube começou para valer a formação do plantel para a próxima temporada e nesta quarta-feira anunciou a contratação de três reforços. O goleiro Léo, do São Paulo, e os lateral Júnior e Igor, que estavam no ASA, apenas aguardam a realização de exames para assinarem o contrato com o Tricolor.

Júnior, de 24 anos, foi titular da equipe alagoana durante a campanha da equipe e chega focado no principal objetivo do ano, a luta pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. “Estou muito feliz com essa oportunidade. Espero me destacar e ajudar o Paraná a conseguir títulos e o acesso à Série A, de onde nunca deveria ter saído. Sei da grandeza do clube e todos os jogadores vão chegar motivados para fazer uma grande temporada”, projetou.

Já o lateral esquerdo Igor, que tem passagens por Barbalha, Iguatu, Quixadá, Iguatu e Coruripe atuou 18 vezes pelo Asa na temporada e, agora, acredita ter a grande chance de sua carreira para aproveitar. “É a grande chance da minha vida. Sei a importância do Paraná no cenário nacional e não vou decepcionar”, concluiu.