Martelotte lamenta empate em jogo de tempos distintos para o Paraná

O Paraná Clube voltou a passar sufoco na Série B do Campeonato Brasileiro, saindo na frente no placar, abrindo vantagem e sofrendo a virada. Desta vez, diante do Oeste, pelo menos deu tempo para empatar nos acréscimos. O técnico Marcelo Martelotte acredita que os dois tempos muito distintos foram fundamentais para a construção do resultado.

“Se você comparar os dois tempos, que é analise que a gente faz, foram muitos distintos. Jogamos bem o primeiro tempo, fomos organizados. E voltamos com uma vantagem boa no placar”, avaliou o treinador, que na segunda etapa viu o time retornar com outra postura. “Tivemos uma queda de produção, demos mais espaço para o adversário, que gosta de tocar bola, gosta de espaço. Eles tiveram méritos. E nos enrolamos, sem jogar mais com a posse de bola”, emendou.

O comandante paranista destacou que o resultado foi ruim para os dois times, por motivos distintos, mas o ponto não poderia ser comemorado. “No final do jogo não desistimos, acreditamos ate o final. E foi um empate que não foi comemorado por nenhum dos dois times. O equilíbrio desse campeonato nos permite dizer que empatar não é ruim fora de casa, mas foi ruim pelo que aconteceu dentro da partida”, analisou.

Martelotte sabe que terá que ajustar algumas coisas na equipe para a sequência da competição, mas não acredita que haja um problema psicológico afetando o grupo. “É difícil avaliar a questão psicológica. Mas, tivemos uma queda de produção com 2 a 0 no nosso favor. É difícil jogar no psicológico essa queda. Por outro lado, quando sofremos o terceiro gol não desistimos. E era o momento de não acreditar mais se fosse psicologicamente fraco”, concluiu.

Recomendado para você