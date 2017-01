Lopes destaca bom trabalho do Paraná durante a pré-temporada

O Paraná Clube finalizou sua pré-temporada realizada no Ninho da Gralha, em Quatro Barras e agora volta suas atenções para o primeiro desafio oficial do ano, quarta-feira, diante o Avaí, pela Primeira liga. O técnico Wagner Lopes destaca que com a reconstrução quase completa do elenco será necessário um pouco de paciência do torcedor, mas os frutos desse novo trabalho aparecerão.

“É o início de um trabalho. Um time novo. É importante que o nosso torcedor tenha essa consciência e venha junto neste projeto”, disse o treinador, satisfeito com o trabalho da pré-temporada, mas consciente que ainda tem muito pela frente a se fazer. “É claro que ainda há muito que se fazer. Mas, vejo muita vontade nesse grupo”, acrescentou.

Agora chegou a fase de definir o time titular, mas Lopes acredita que pode fazer boas avaliações e, com uma boa mescla, montar uma equipe competitiva para as disputadas da Primeira Liga e do Campeonato Paranaense. “Construímos uma boa base neste período. Agora, vamos buscar as melhores opções, dentro das minhas concepções táticas, para começar bem o ano. É um grupo totalmente novo, entre contratados, atletas da base e alguns remanescentes. Um time novo e jovem. Mas, com a vontade que eles têm demonstrado, acredito na força do trabalho para vencermos os desafios”, concluiu.

Mudança de horário na estreia do Estadual – A Federação Paranaense de Futebol (FPF) alterou o horário de estreia do Tricolor da Vila no Paranaense 2017. A pedido da televisão que detém os direitos, o jogo diante do Foz do Iguaçu, que estava i marcado para as 19h30, será disputado às 17h do próximo domingo.