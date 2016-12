Goleiro Léo renova com o São Paulo, mas vai jogar pelo Paraná Clube

Cria das categorias de base do Tricolor do Morumbi, o goleiro Léo renovou seu vínculo com o clube nesta quarta-feira. Seu contrato venceria ao fim de 2016, mas foi prorrogado até dezembro da próxima temporada. Mas, para ganhar mais experiência, a diretoria do São Paulo decidiu emprestar o arqueiro ao Paraná Clube, já que Rogério Ceni terá Sidão, Denis e Diego Renan à disposição nesse início de trabalho à beira do gramado.

“Um ano a mais. Segunda casa. São Paulo! 2017, empréstimo no Paraná Clube”, escreveu o próprio jogador em uma rede social, revelando os dois acordos.

Nesta temporada, Léo jogou apenas nos últimos 15 minutos do duelo contra o Santa Cruz, no Pacaembu, na rodada derradeira do Campeonato Brasileiro. Apesar de já ter 26 anos, o goleiro nunca conseguiu ter muitas oportunidades no São Paulo.

Pelo Paraná Clube, Léo espera, enfim, ganhar sequência. O time paranaense perdeu dois atletas da posição e ainda não se acertou com Marcos, titular do time até o fim do ano. Apesar de não ter garantias, Léo sabe que sua chance de jogar no Paraná será muito maior caso tivesse optado por ficar no São Paulo.