Após vitória, paranistas já pensam em redenção na Série B

Foi no sufoco, mas o Paraná Clube voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Sampaio Corrêa por 1 a 0, na Vila Capanema. Autor do gol paranista, Lucio Flavio não conteve as lagrimas ao final do jogo, lembrando as oportunidades perdidas por ele nos últimos jogos e agradecendo chance que teve para se reabilitar.

“Fico emocionado porque estava no banco e os caras falando que eu ia entrar e fazer o gol. Todo mudo confia em mim o clube. Venho trabalhando. É uma vitória do grupo todo”, afirmou o jogador, que acredita ter se recuperado, assim como ajudo o clube a fazer o mesmo. “Não é só a minha redenção, mas do Paraná”, acrescentou.

O goleiro Marcos admite que o jogo foi duro, mas também acredita que o resultado positivo pode ter um ótimo efeito sobre o grupo. “Jogo difícil, complicado, a gente precisa do resultado positivo. A derrota traz insegurança, uma falta de confiança grande. Mas nós fizemos um jogo na base da raça, mais do que na técnica”, avaliou.

Para o atacante Fernando Karanga, a vitória pode ser o embalo necessário pra uma boa sequência, e por isso já pensa no Oeste, desafio do final de semana. “Só bastava essa vitória, nosso time lutou bastante. E no final o Lúcio Flávio fez esse gol. Agora é pensar na próxima partida e trazer os três pontos”, concluiu

