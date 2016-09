Vôlei sentado masculino estreia com vitória tranquila sobre os EUA

São Paulo , SP

Campeã parapan-americana e vice mundial, a Seleção Brasileira masculina de vôlei sentado estreou nos Jogos Paralímpicos do Rio com vitória tranquila sobre os Estados Unidos. Em sets diretos, parciais de 25/14, 25/17 e 25/14, os brasileiros despacharam os vizinhos americanos e deram início à busca pela medalha de ouro.

Após um início muito bom, o Brasil abriu 5/0 nos adversários e conseguiu administrar essa vantagem durante toda a partida. Aumentando a diferença ao longo da partida, os brasileiros chegaram a abrir sete pontos em dois momentos do jogo, para depois fechar a parcial em 22 minutos.

O segundo set foi diferente, com os estadunidenses saindo na frente. Os adversários abriram 9/5, mas viram o Brasil crescer na parcial, empatar no décimo ponto e abrir nove pontos de frente: 23/14. Na sequência, tranquilidade para virar as bolas e vencer após 24 minutos.

Superior em todos os quesitos dentro de quadra, o Brasil também abriu grande vantagem no terceiro set, chegando a um máximo de dez pontos. Com um erro de saque dos Estados Unidos, os brasileiros terminaram em novo 25/14 para vencer a partida.

No grupo A, o Brasil volta a jogar no domingo, às 10h (de Brasília), contra o Egito. A primeira fase termina na terça-feira, às 20h30, no duelo contra a Alemanha. Tricampeã Parapan-Americana (Rio 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015), o Brasil agora busca seu primeiro ouro também nas Paralimpíadas.