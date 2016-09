Victoria Amorim brilha novamente e Brasil goleia Israel e vai às quartas

São Paulo , SP

Após ser surpreendida pelo Japão na última sexta-feira, a Seleção Brasileira feminina de golbol enfrentou Israel e conseguiu dar a volta por cima nesta segunda, vencendo as adversárias por 7 a 2 e se classificando para as quartas de finais da competição. Brigando pelos primeiros lugares de sua chave, o time da casa demorou para balançar as redes, mas logo o bom desempenho se refletiu em goleada, com destaque mais uma vez para Victoria Amorim, que marcou quatro gols.

O Brasil entrou em quadra com um único objetivo em mente: vencer Israel e retomar a confiança nessas Paralimpíadas. O conjunto verde e amarelo enfrentou dificuldades para balançar as redes no primeiro tempo, no entanto, minutos antes do juiz apitar, Victoria Amorim conseguiu vencer a goleira adversária em duas oportunidades e colocar as donas da casa na frente do placar.

A jogadora já havia sido destaque na estreia do time nos Jogos Paralímpicos, quando o Brasil venceu os EUA por 7 a 3. Dos sete gols da equipe, seis foram marcados por Victoria Amorim.

Diante da vantagem, bastou a Seleção se segurar na defesa para assegurar o 2 a 0 e ir para o intervalo em situação mais confortável na partida.

Se no primeiro tempo o Brasil demorou para encontrar os gols, na etapa complementar as meninas pareceram ter quebrado o gelo da partida e passaram a pontuar com mais facilidade diante das rivais israelenses. Victoria Amorim anotou o terceiro gol e Ana Carolina Custodio ampliou para 4 a 0 logo em seguida.

A dupla verde e amarela ainda voltou a brilhar para chegar ao quinto, sexto e sétimo gol, afirmando ainda mais a goleada diante das adversárias e garantindo o segundo triunfo nessas Paralimpíadas por 7 a 2, resultado que coloca a equipe provisoriamente na segunda colocação do Grupo C.

A Seleção Brasileira feminina de golbol volta à quadra já nesta terça-feira, quando enfrenta a Argélia, às 11h30 (de Brasília), último jogo da fase de grupos da modalidade.