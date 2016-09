Terezinha Guilhermina queima largada e não disputa final dos 200m

São Paulo , SP

Não foi nesta terça-feira que a tricampeã paralímpica Terezinha Guilhermina faturou sua primeira medalha nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. A velocista brasileira foi desclassificada da final dos 200m rasos, categoria T11 – destinada aos atletas com deficiência visual.

Terezinha sofreu a eliminação na prova, que continha apenas quatro competidoras, após queimar a largada. O ouro ficou com a britânica Libby Clegg, que correu em 24s51. Esta é a segunda medalha de ouro da velocista, que quebrou o recorde paralímpico com sua performance. A prata e o bronze foram da China, com Cuiqing Liu e Guohua Zhou, 24s85 e 24s99, respectivamente.

“Foi um acidente, eu me perdoo por ter acontecido isso na prova que eu mais gosto, mais me preparei, peço perdão ao Brasil, mas errar é humano e eu sou humana”, disse ao canal Sportv.

A brasileira ainda tem chances de medalha. Terezinha ainda competirá nos 400m rasos (categoria T11) e no revezamento 4x100m, que abrange as categorias T11-13. Nesta quarta-feira, ela voltará ao Estádio Olímpico para a prova ao lado das companheiras. Já as eliminatórias dos 400m estão marcadas para a noite de quinta.

“Em 16 anos, isso nunca aconteceu. Infelizmente aconteceu aqui, estou com a sensação de frustração. Agora bola para frente, aconteceu porque Deus quis, cabeça erguida amanhã, tenho que chegar lá e fazer bem feito. O Rafael (Lazarini, guia) falou que eu mexi um pouco (na largada). Se eu errei, tenho que pagar pelo meu erro. Tinha me preparado bem e essa medalha não ganhei, mas se Deus permitir, vou correr melhor agora”, finalizou Terezinha.