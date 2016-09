Terezinha Guilhermina garante vaga na final dos 200m rasos T11

São Paulo , SP

Principal nome do atletismo paralímpico feminino, Terezinha Guilhermina garantiu, nesta segunda-feira, a vaga na final dos 200m rasos da classe T11 – para atletas com deficiência visual – e segue na briga pelo tricampeonato consecutivo, já conquistou a medalha de ouro nesta prova em Pequim 2008 e em Londres 2012.

Competindo na primeira série das semifinais, Terezinha completou a prova em 24s86 e se classificou com o melhor tempo entre todas as corredoras. A brasileira disputará a medalha contra as chinesas Guohua Zhou e Cuiqing Liu, além da britânica Libby Clegg, a partir das 19h42 (de Brasília) desta terça-feira.

“Estou muito satisfeita, fazendo o que eu gosto. Adoro correr, para mim é uma brincadeira. Estou me divertindo à beça. Vou fazer ainda melhor do que hoje com certeza”, afirmou a atual bicampeã paralímpica dos 200m rasos ao canal Sportv.

Jhulia Santos e Jerusa Santos não se classificam – Outras duas brasileiras competiram nas semifinais dos 200m rasos T11, mas não garantiram vaga na final. Jhulia Santos terminou em terceiro na segunda série, com o tempo de 26s42, e Jerusa Santos também ficou na terceira posição da terceira série, com a marca de 25s76.