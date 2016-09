Sergio Oliva volta a faturar o bronze no hipismo

São Paulo , SP

Depois de faturar o bronze no adestramento individual misto grau IA (atletas com limitações nos quatro membros e no tronco) na quinta-feira, Sergio Oliva voltou a atingir o feito nesta sexta. O brasileiro conquistou a medalha de bronze novamente, desta vez no estilo livre da mesma categoria.

Com o cavalo Coco Chanel, Oliva marcou 75.150 pontos, após receber 73.600 na nota técnica e 76.700 na artística. O topo do pódio ficou com a britânica Sophie Christiansen, que marcou 79.700. Anne Dunham, também da Grã-Bretanha, ficou com a prata, ao atingir 76.050 pontos.

Esta é a segunda medalha do hipismo brasileiro na história das Paralimpíadas. A primeira delas veio com o bronze de Oliva nesta quinta-feira. Coincidentemente, o cavaleiro foi responsável também pela conquista da 50ª medalha do Brasil na Rio 2016, marcando um feito histórico.