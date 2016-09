Sergio Oliva é bronze no hipismo e conquista 50ª medalha brasileira no Rio

São Paulo , SP

Sergio Oliva conquistou uma medalha histórica para o Brasil na tarde desta quinta-feira. No adestramento individual misto grau IA (para atletas com limitações nos quatro membros e no tronco), o cavaleiro ficou com o bronze, carimbando o pódio de número 50 da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos do Rio.

Com o cavalo Coco Chanel, Oliva teve pontuação total de 73.826, atrás das britânicas Sophie Christiansen (78.217) e Anne Dunham (74.348), ouro e prata respectivamente. Outra representante brasileira na prova, Vera Lucia Mazzili ficou com a 18ª posição, com nota de 67.130.

Foi o 16º bronze do Brasil nos Jogos do Rio. O país ainda tem 10 ouros e 24 pratas. A campanha brasileira é a melhor da história das Paralimpíadas desde a quarta-feira, quando a natação carimbou a medalha de número 48 no revezamento 4x100m masculino, superando o número de pódios de Pequim 2008.