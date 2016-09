Sem vitórias, Brasil encerra participação no rúgbi em cadeira de rodas

São Paulo , SP

A Seleção Brasileira de rúgbi em cadeira de rodas encerrou sua participação nas Paralimpíadas neste sábado, diante da França. A equipe acabou derrotada por 59 a 54, na disputa pelo sétimo lugar. Assim, terminou a competição em oitavo, na última posição.

O time brasileiro não esteve à frente do placar em nenhum momento, mas fez partida equilibrada nos dois primeiros períodos. Aos poucos, os europeus foram abrindo vantagem, mas sem conseguir desgarrar tanto.

Mesmo assim, o time da casa não teve forças para buscar a virada, encerrando a campanha com quatro derrotas em quatro partidas. Na primeira fase, o Brasil perdeu para Canadá (62 a 48), Austrália (72 a 45) e Grã-Bretanha (52 a 32), ficando em último no grupo A.

As semifinais acontecem ainda neste sábado. Estados Unidos e Canadá disputam uma vaga na final, assim como Austrália e Japão. As decisões do ouro e do bronze acontecem neste domingo, às 9 horas e 12h30 (de Brasília), respectivamente.