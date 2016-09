Seleção feminina de golbol faz 10 na Argélia; Masculino bate Alemanha

São Paulo , SP

Mesmo com a classificação ameaçada, a Seleção Brasileira feminina de golbol conseguiu avançar de fase nas Paralimpíadas do Rio com propriedade. Enfrentando a Argélia na manhã desta terça-feira, as meninas do Brasil conseguiram superar as dúvidas e venceram por 10 a 0.

Depois de perder para o Japão na semana passada, as donas da casa se complicaram e tiveram que buscar o resultado na última rodada. O destaque da partida ficou por conta de Victoria Amorim, que marcou seis gols.

Com o resultado, o time verde e amarelo alcançou os mesmos nove pontos da seleção norte-americana, assumindo a liderança do Grupo C nos critérios de desempate e garantiu vaga na fase de mata-mata do torneio, para enfrentar o Canadá. Já as argelinas dão adeus à Cidade Maravilhosa sem conquistar um ponto sequer.

Meninos do Brasil selam campanha consistente nos Grupos

A Seleção masculina de golbol também entrou em quadra nesta segunda e manteve os 100% de aproveitamento nos Jogos. Diante dos alemães, não tiveram grandes dificuldades e conseguiram vencer por 10 a 4.

O time brasileiro já entrou no duelo classificado e conquistou o primeiro lugar absoluto do Grupo A, com 12 pontos, seis a frente da segunda colocada Suécia.