Salto em distância garante primeiro ouro do Brasil nas Paralimpíadas

São Paulo , SP

A primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio não demorou para chegar. Após Odair Santos ficar com a prata nos 5000m T11, Ricardo Costa de Oliveira superou todos os adversários no salto em distância para subir no lugar mais alto do pódio, também na categoria T11 – cegos totais.

Ricardo liderou a prova durante as primeiras quatro tentativas com 6,41m, mas o estadunidense Elexis Gillete conseguiu ultrapassar o brasileiro na quinta tentativa, alcançando marca de 6,44m. Em seu quinto salto, o brasileiro melhorou sua marca, 6,43m, mas não conseguiu bater o rival – atual recordista mundial da prova e prata em Londres 2012.

Em seu último salto, dependendo apenas de si, Ricardo superou tudo e cravou 6,52m, garantindo o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio. O ucraniano Ruslan Katyshev, medalhista de ouro em Londres, com 6,20m, fechou o pódio.

A medalha foi a primeira dourada da delegação brasileira no Rio. Também no atletismo, Caio Vinícius chegou a ficar na terceira colocação do arremesso de peso F12, mas não conseguiu melhorar sua marca e acabou em quinto.