Rússia recorre contra suspensão de atletas nas Paralimpíadas Rio 2016

São Paulo , SP

A Rússia ainda pode ter chances de disputar os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, o Comitê Paralímpico Russo recorreu na Corte Federal Suíça contra a decisão do Tribunal Arbitral Esportivo (TAS) pela suspensão das Paralimpíadas.

Leia mais:

Vladimir Lukin, presidente do Comitê Olímpico Russo, admitiu que o peso da decisão de alguns atletas não pode afetar a Rússia coletivamente. O recurso será considerado na próxima segunda-feira (29/08).

A Rússia foi excluída dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, que acontecem do dia sete a 18 de setembro, por conta de inúmeros escândalos de doping no país.

No mês passado o Comitê Olímpico Internacional já havia sinalizado de que a Rússia não participaria dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. “Diante da cultura de doping russa em todos os mais altos níveis do esporte, o Comitê Paralímpico Russo parece incapaz ou sem vontade de colaborar e cumprir com aquilo que aparece no Código Antidoping do IPC”.