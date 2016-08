Ronaldinho Gaúcho lança música para os atletas paralímpicos do Brasil

São Paulo , SP

Ronaldinho Gaúcho atacou de cantor mais uma vez. Nesta segunda-feira, o jogador publicou em sua rede social oficial uma música em apoio aos atletas paralímpicos brasileiros, com o título de “Eu sou do mundo, um vencedor”. Os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro acontecem do dia 7 ao dia 18 de setembro.

Ao lado dos amigos e cantores Jahma e Pablo Luiz, Ronaldinho Gaúcho canta a música para incentivar os atletas brasileiros. O perfil oficial do Comitê Paralímpico e Olímpico compartilhou a música em sua rede social. O jogador de futebol é um dos embaixadores paralímpicos, responsável pela divulgação do evento que acontece no Rio de Janeiro.

Sem contrato com um clube de futebol profissional, o craque brasileiro segue se aventurando no ramo musical. O jogador já lançou uma música de sucesso ao lado da dupla sertaneja João Lucas & Marcelo, além de aparecer em shows de Wesley Safadão e do rapper norte-americano 50 Cent.