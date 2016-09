Rio 2016 divulga vídeo explicando função dos comentaristas descritivos

São Paulo , SP

Os Jogos Paralímpicos do Rio contarão, além de todas as devidas instalações fisicamente adaptadas e com acessibilidade para todos, com uma frequência de rádio durante as competições em que um comentarista esportivo descritivo irá narrar as partidas espectadores com ou sem deficiência visual.

Nesta quinta-feira, o canal do Rio 2016 no Youtube publicou um vídeo explicando melhor o trabalho desses profissionais e a importância do recurso da descrição minuciosa para os deficientes.

Também nesta quinta, começou o revezamento da tocha paralímpica em Brasília. A chama irá percorrer Belém, Natal, São Paulo e Joinville antes de chegar ao Rio de Janeiro no dia 6 de setembro, um dia antes do início dos Jogos.