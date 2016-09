Revezamento da tocha paralímpica começa em Brasília

São Paulo , SP

Teve início o revezamento da tocha paralímpica dos Jogos do Rio de Janeiro 2016, na manhã desta quinta-feira. A chama foi acesa em Brasília e deve ser conduzida por 745 pessoas até chegar ao Estádio do Maracanã para a cerimônia de abertura em 7 de setembro.

O primeiro condutor da tocha no revezamento em Brasília foi o atleta de vôlei sentado Cláudio Silva, medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro. Ela foi acesa pelo educador físico Ulisses Araújo, um dos pioneiros do esporte adaptado no Brasil.

Belém (PA), Natal (RN), São Paulo e Joinville (SC) também receberão o revezamento da tocha paralímpica – uma chama será acesa em cada município. Na terça-feira, 6 de setembro, as cinco chamas regionais se juntam à da cidade britânica de Stoke Mandeville, onde teve início o movimento paralímpico, para formar o fogo que acenderá a pira no Maracanã.

O revezamento da tocha paralímpica deve percorrer 250 quilômetros e contar com 745 condutores. O trajeto inclui locais importantes para o movimento paralímpico de cada cidade, além de pontos icônicos, como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro.