Primeiro ouro do Brasil, Ricardo revela noites em claro para melhorar

São Paulo , SP

Medalhista em sua primeira participação nos Jogos Paralímpicos, Ricardo Costa Oliveira garantiu o primeiro ouro do Brasil no Rio 2016. No salto em distância T11 – para cegos totais – o brasileiro superou o atual campeão paralímpico Ruslan Katyshev, da Ucrânia, e o recordista mundial da prova, Elexis Gillete, dos Estados Unidos.

“Fiquei muito emocionado. Quando vi que estava na desvantagem, entrei no último salto pensando ‘ou ganhava ou ganhava’. Agora aguenta coração”, comentou Ricardo ao SporTV após sua prova. Após liderar por boa parte e ser ultrapassado por Gillete no quinto salto, o brasileiro conquistou o ouro em sua última tentativa, cravando 6,52m.

“Estava treinando muito de manhã e à tarde, e fazendo academia de noite. Tive noites em claro, meditando, pensando o que melhorar. Hoje comemoro um resultado que lutei muito para conseguir”, acrescentou o atleta, quarto colocado em sua primeira competição internacional, o Mundial de Doha, no Catar, em 2015.

Também ao fim da prova, Ricardo desabafou sobre sua conquista e sua rápida melhora sobre o resultado da última temporada. “Uma pessoa chegou em mim e falou que brasileiro só entendia de futebol e hoje provei que não. O brasileiro é imbatível”, bradou o atleta.

Irmão de Silvânia Costa, recordista mundial e campeã mundial em Doha na mesma prova, Ricardo falou sobre a dificuldade no início de carreira. “A Silvânia, minha irmã mais velha, ocupou esse espaço sendo um irmão para mim em tudo. Nós chegamos a dividir a mesma sapatilha, ela corria e passava para mim. O começo foi difícil”, completou.