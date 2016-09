Phelipe Rodrigues leva a prata, e Andre Brasil fica sem medalha

São Paulo , SP

O Brasil conquistou mais uma medalha na natação dos Jogos Paralímpicos do Rio nesta sexta-feira. Bronze em Londres 2012, Phelipe Rodrigues ficou com a prata nos 50m livre. Já o tricampeão paraolímpico Andre Brasil acabou ficando sem medalha, na quarta posição.

Phelipe terminou a prova em 23s56, logo atrás do ucraniano Maksym Krypak, medalhista de ouro com 23s33. O bronze também ficou em mãos ucranianas: Denys Dubrov finalizou em 23s75, tempo suficiente para bater o multicampeão e favorito Andre Brasil.

Apesar do insucesso, Andre ainda disputará mais sete provas no Rio: 100m e 400m livre, 100m borboleta, 100m costas, 200m medley, revezamento 4x100m livre e medley. Phelipe também estará presente nos 100m livre e nos revezamentos junto de Andre.

“Eu senti um pouquinho no final,se eu tivesse respirado no finalzinho eu teria ganho a medalha de ouro. A torcida me ajudou muito, eu não estava acostumado com isso, uma coisa inexplicável. Agradeço aos meus técnicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, não estou sozinho nesta jornada”, contou Phelipe ao canal Sportv.

Foi a quinta vez em que o Brasil subiu ao segundo lugar mais alto do pódio no Rio, e a nona medalha do país, que segue nas primeiras posições do quadro de medalhas.