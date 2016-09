Vôlei sentado toma virada do Egito e fica sem o bronze inédito no Rio 2016

São Paulo , SP

Buscando um resultado inédito para o esporte, a Seleção Brasileira de vôlei sentado lutou muito, mas ficou sem a medalha de bronze do Rio 2016. Jogando contra o Egito, os brasileiros foram derrotados por 3 sets a 2 – 28/26, 29/31, 19/25, 25/22 e 15/13 – em uma partida extremamente disputada.

No primeiro set, as duas equipes trocavam pontos e ninguém despontava na liderança até o 6/6. Com bloqueios e boa virada de bola, os egípcios conseguiram abrir cinco pontos de vantagem, mas o Brasil foi bem na reta final e virou oito bolas seguidas para passar à frente na parcial. Dois erros brasileiros no momento decisivo deram a vitória ao Egito por 28 a 26.

Já na segunda parcial nenhuma equipe conseguiu se desgarrar no placar. A seleção egípcia chegou a ter dois set-points, ambos salvos pelo Brasil, que seguiu firme e venceu por 31 a 29, empatando a partida.

Seguindo o mesmo ritmo dos dois primeiros sets, o Brasil conseguiu ligeira liderança na terceira etapa após dois pontos seguidos de Renato de Oliveira, abrindo três de vantagem. Nos momentos decisivos, a seleção cresceu, abriu seis pontos de vantagem e fechou a parcial em 25 a 19 para virar o confronto.

Precisando vencer para se manter vivo na briga pelo bronze, o Egito chegou a abrir 16 a 11, mas pecou muito nos erros e viu o Brasil empatar. Após três pontos seguidos, a equipe fechou em 25 a 22 e deixou a decisão para o tie-break.

Como toda a partida, o quinto set foi jogado ponto a ponto, sem ninguém conseguir abrir uma vantagem sequer. No desempate, foi a vez do Brasil abusar das faltas e ver os adversários decolarem no placar. Com o set mais curto, a seleção não conseguiu buscar a igualdade e foi derrotada por 15 a 13.