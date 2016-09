Terezinha Guilhermina e Thalita Simplício vão à final dos 400m

São Paulo , SP

Terezinha Guilhermina terá a chance de faturar mais uma medalha nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. A tricampeã paralímpica se classificou para as finais dos 400m rasos, categoria T11 – para atletas com deficiência visual – após completar a prova em 57s87, nesta quinta-feira.

Ao lado de Terezinha, a brasileira Thalita Simplício da Silva também se classificou à mesma final. A atleta correu 58s71, conquistando o quarto melhor tempo da semifinal. Disputarão a final a chinesa Cuiqing Liu e a venezuelana Sol Rojas.

Thalita e Terezinha garantiram medalha ao competir na final do revezamento 4x100m, categorias T11-13, realizado nesta quarta-feira. O quarteto brasileiro ficou com a prata, ao correr em 47s57. As chinesas faturaram o ouro, enquanto a equipe colombiana ficou com o terceiro lugar no pódio.

A final dos 400m rasos feminino, categoria T11, está marcada para esta quinta-feira, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico.

No salto em distância masculino, categoria T38 – para atletas com coordenação limitada não-cadeirantes – o brasileiro Edson Pinheiro ficou com a oitava colocação. O atleta saltou 4m89. O pódio teve dobradinha chinesa, com Jianwen Hu e Huanghao Zhong, ouro e prata, respectivamente. Dyan Neille Buis, da África do Su, ficou com o bronze.