Revezamento da tocha chega ao fim com homenagem a Luiz Gonzaga

O revezamento da tocha paralímpica foi encerrado no início da tarde desta quarta-feira, data da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016. Durante o trajeto dos últimos condutores do artefato pelas ruas da Cidade Maravilhosa, os soldados da Força Nacional, responsáveis pela segurança do evento, cantaram a música “Vida do Viajante” de Luiz Gonzaga.

A faixa foi a canção-tema do revezamento da tocha olímpica e chegou a ser entoada pelos integrantes da Força Nacional em alguns momentos da viagem de 95 dias pelo Brasil. O revezamento da tocha paralímpica foi mais curto. Teve apenas cinco dias e passou por seis cidades.

Os momentos finais ocorreram em Copacabana e no Leme, no início da tarde desta quarta-feira. O último a carregar a tocha antes da cerimônia de abertura dos Jogos foi o nadador Thiago Santos, portador de Síndrome de Down. Quando os integrantes da Força Nacional começaram a cantar “Vida do Viajante”, o público que assistia ao evento acompanhou os soldados a capela.

Ao longo do dia, a tocha passou pelas mãos de Herbert Vianna, vocalista dos Paralamas do Sucesso, do maestro João Carlos Martins, do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Andrew Parsons, da atriz Cleo Pires e da filha do ex-atacante Romário, Ivy, também portadora de Down.