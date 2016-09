Príncipe Harry doa para campanha que levará crianças às Paralimpíadas

São Paulo , SP

Os problemas com a baixa procura de ingressos para as Paralimpíadas parecem ter terminado com a proximidade do evento. Após um aumento repentino na venda dos bilhetes, agora foi a vez do príncipe Harry fazer uma doação pessoal para que crianças brasileiras tenham a oportunidade de viverem a experiência do evento realizado no Rio de Janeiro.

De acordo com jornais britânicos, Harry destinou a verba à campanha “FilltheSeats”, criada pelo ex-diretor de marketing de Londres 2012, Greg Nugent. A intenção é que as crianças possam preencher os lugares vazios nas arquibancadas, tornando o espetáculo mais inclusivo.

Com apenas duas semanas, a FilltheSeats já arrecadou mais de R$ 170 mil e a expectativa é que a campanha contabilize um total de R$ 900 mil para a compra de 10 mil ingressos das Paralimpíadas.

O envolvimento do príncipe Harry com o esporte paralímpico não é recente. Ele criou a Invictus Game, organização que abriga atletas feridos durante o período que prestaram serviço ao exército britânico. A delegação da Grã-Bretanha, inclusive, contará com onze atletas da fundação no Rio de Janeiro.c