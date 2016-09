Pentacampeão da São Silvestre é sétimo no triatlo paralímpico

O brasileiro Fernando Aranha encerrou a prova de triatlo dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016 na sétima colocação. O atleta nacional, pentacampeão da categoria cadeirantes da Corrida Internacional de São Silvestre, completou a disputa deste sábado com o tempo de 1h06min51s.

O triatlo estreia nos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro e é composto por 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida em cadeira de rodas. Aranha saiu da água em nono entre dez competidores e ganhou dois postos na classificação nas fases seguintes da competição.

“Foi uma prova maravilhosa. Ver essa torcida maravilhosa me apoiando, a quantidade de pessoas gritando meu nome, gritando Brasil, pelo percurso todo só me deu força. É a conclusão de um sonho, um trabalho que vem lá de trás. Eu tinha que estar aqui. Estou aqui”, disse Aranha, emocionado.

O brasileiro encerrou a disputa do triatlo em 1h06min51s. O ouro no Rio de Janeiro foi do holandês Jetze Platz, com 59min31s, seguido por seu compatriota Geert Schipper, com 1h01min30s. O italiano Giovanni Achenza completou o pódio graças à marca de 1h01min45s.

“Eles são meus heróis, pessoas que acompanho há muito tempo pela internet e em competições no exterior. Sei o quanto eles se dedicam também. Para mim é honroso poder representar o Brasil. Nunca estive tão feliz de completar uma prova. Não ganhei, mas estou muito feliz com a minha performance”, afirmou.