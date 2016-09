Nos 400m T20, Daniel Martins leva terceiro ouro do Brasil no Rio 2016

São Paulo , SP

Na prova dos 400m classe T20, Daniel Martins conquistou o terceiro ouro para a delegação brasileira. Recordista mundial na categoria, o brasileiro correu sozinho, ganhou a prova e ainda bateu seu próprio recorde mundial.

Com marca de 47s22, o brasileiro largou muito bem, tomou a frente logo na primeira curva da prova e não teve adversários. Muito à frente dos demais, Daniel aumentou o ritmo na reta final e conseguiu superar seu antigo tempo.

Segundo colocado, Luis Arturo Paiva, da Venezuela, cravou tempo de 47s83 e Gracelino Tavares Barbosa, de Cabo Verde, um dos favoritos ao ouro, foi o terceiro colocado, com 48s55.

Foi a primeira participação do velocista em Jogos Paralímpicos e a segunda medalha de ouro no atletismo, já que Ricardo Souza também foi ao lugar mais alto do pódio no salto em distância, nesta quinta-feira. O outro ouro brasileiro saiu na natação, com o fenômeno Daniel Dias.