Izabela Campos conquista o bronze no lançamento de disco

Izabela Campos conquistou a medalha de bronze no lançamento de disco feminino T11 – para deficientes visuais – dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. A mineira subiu ao pódio após um lançamento de 32,60m, e veio logo atrás das chinesas Liangmin Zhang (36,65m) e Hongxia Tang (35,01m).

As atletas da China fizeram dobradinha pela segunda vez consecutiva, assim como em Londres 2012. Para Izabela, o resultado é expressivo, já que a atleta disputa sua primeira Paralimpíada. A brasileira ainda disputará o arremesso de peso da categoria F11/F12.

Já no lançamento de dardo masculino, o Brasil não teve a mesma sorte com Edevaldo Silva. O atleta de 35 anos, que tem deficiência nos membros inferiores e compete na classe F42/43/44, ficou na sétima posição, com melhor arremesso de 53,74m. Akeem Stewart, de Trinidad e Tobago, foi medalhista de ouro, com 57,32m.