Israel Stroh não repete feito da estreia e leva a prata no tênis de mesa

São Paulo , SP

Primeiro atleta na história do Brasil a chegar em uma final individual do tênis de mesa, Israel Stroh não conseguiu vencer novamente o britânico William John Bayley e ficou com a prata da classe 7. Na partida, brasileiro foi derrotado por 3 sets a 1, parciais de 11/9, 5/11, 11/9 e 11/4.

No primeiro set, o brasileiro chegou a ter 9 a 7 no placar, mas tomou a virada e viu Bayley fechar em 11 a 9. Melhor na partida, Israel voltou bem e abriu 7 a 1 na segunda parcial, trocando pontos até finalizar o set em 11 a 5.

Na terceira etapa, os mesatenistas disputaram ponto a ponto até o nono ponto. Com 9 a 9 no placar, um ataque de Bayley desviou na rede e tirou Stroh da jogada. Na sequência, o brasileiro atacou uma bola para fora e perdeu o terceiro set.

Errando muito, Israel chegou a estar perdendo por 7 a 3 na parcial. Número um do ranking mundial, William aproveitou as falhas do atleta brasileiro e seguiu garantindo seus pontos para fechar o set em 11 a 4 e faturar a medalha de ouro da modalidade.

Israel já tinha vencido o britânico na estreia dos Jogos Paralímpicos pelo mesmo placar, mas não conseguiu repetir o feito. Em sua campanha, o brasileiro eliminou, ainda, os ucranianos Mykhaylo Popov e Maksym Nikolenko, números 2 e 3 do mundo.

Dupla mista perde no tiro com arco para a Turquia

Nas quartas de final da equipe mista no arco composto, a dupla brasileira Andrey de Castro de Jane Karla foi derrotada pelos turcos Bulent Korkmaz e Handan Biroglu. Disputando set a set, os brasileiros tinham a liderança até a penúltima parcial, mas, com duas pontuações baixas (8), tomaram a virada na decisão.