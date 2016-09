Fabio Bordignon conquista 25ª medalha brasileira; Rodrigo Parreira leva a prata

São Paulo , SP

A primeira medalha do quinto dia dos Jogos Paralímpicos do Rio não demorou para sair. Na decisão dos 200m rasos da categoria T35 masculina, Fabio Bordignon correu bem e ficou na segunda colocação, garantindo mais um pódio para o atletismo brasileiro.

Com tempo de 26s01, o brasileiro ficou atrás do ucraniano Ihor Tsvietov, que cravou 25s11 e ainda bateu o recorde paraolímpico da modalidade. O argentino Hernan Barreto cruzou a linha de chegada com 26s50 – sua melhor marca na temporada – e completou o pódio da prova.

A prata de Bordignon foi a 25ª medalha brasileira nos Jogos Paralímpicos do Rio. Fábio, inclusive, foi o primeiro atleta a conquistar duas medalhas nesta edição dos Jogos, já que o velocista também ficou com a prata nos 100m da T35.

“Foi todo um trabalho feito nos últimos dois anos. (A torcida) Foi muito motivadora, até porque a gente do paralímpico não tem como ter um publico desse sem ser na Paralimpíada. Eles me ajudaram muito nesse pódio. Eu sempre sonhei com um momento desse desde que comecei e após 9 anos de para-desporto realizei um sonho”, comentou o atleta ao SporTV após sua prova.

A terceira medalha da segunda-feira também saiu no atletismo. No salto em distância T36, Rodrigo Parreira conquistou a prata em uma disputa acirradíssimo com o australiano Brayden Davidson, com os dois atletas alcançando a mesma marca e a decisão indo para os demais saltos.

Após falhar sua primeira tentativa, Rodrigo saltou 5,62m e quebrou o recorde paraolímpico. Na sequência, contudo, o australiano igualou a marca e passou a frente por seus demais resultados.

Logo no terceiro salto, o brasileiro recuperou a primeira colocação com um segundo salto superior ao de Brayden, que voltou a conquistar a liderança na quarta tentativa. Sem conseguir melhores resultados, Rodrigo ficou com a segunda colocação. Roman Pavlyk, da Ucrânia, com 5,61m, fechou o pódio.