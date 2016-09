Edson Pinheiro é medalha de bronze nos 100 metros rasos T38

São Paulo , SP

O Brasil conseguiu nova medalha no atletismo nesta terça-feira pelas Paralimpíadas. Com Edson Pinheiro, a modalidade que vem apresentando resultados de sucesso para os atletas da casa na Rio 2016 trouxe uma medalha de bronze na prova de 100 metros rasos masculino, da classe T38.

Edson fez o tempo de 11s26 e em chegada apertada conseguiu a terceira posição, que lhe garantiu a subida ao pódio. O ouro ficou com Jianwen Hu, que cravou recorde mundial e cruzou a linha de chegada com 10s74. A prata ficou com o australiano Evan O’hanlon, com 10s98.

Tascitha Cruz não consegue medalha – Em final válida pelos 200 metros rasos feminino na classe T36, a brasileira Tascitha Cruz esteve na disputa por uma medalha, mas acabou apenas com o quinto melhor tempo, cravando 31s34, sem um lugar no pódio.

O ouro ficou com a chiensa Yitting Chi, com a marca de 28s74. Min Jae Jeon, da Coreia do Sul, chegou logo atrás com 31s06 e levou a prata. Completando as três primeiras, Claudia Nicoleitzik marcou 31.13 e ganhou o bronze.